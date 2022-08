Condividi subito la notizia

Inizia il 19 agosto ad Assisi, con la rassegna di musica sacra “Sursum corda” – IV edizione, la stagione concertistica 2022 dell’Accademia Ducale centro studi musicali. Il concerto, che si terrà nel Chiostro monumentale della Basilica Papale Santa Maria degli Angeli, prevede l’esecuzione di brani in prima assoluta scritti per l’occasione da Padre Armando Pierucci, autore nella celebre Sinfonia Eucaristica, eseguita in tutto il mondo, e da Giuseppe D’Amico, direttore artistico dell’Accademia Ducale. Il concerto potrà essere seguito in diretta sulla web TV dell’Accademia Ducale



Un cartellone ricco di eventi importanti, grazie al riconoscimento del Ministero della Cultura per il biennio 2022-2024 e l’accesso al FUS (fondo unico per lo spettacolo) che consentirà all’Accademia Ducale di proporre concerti di grande qualità con ospiti di fama internazionale.

Nel mese di settembre, il 14, ospiterà in Basilicata Shlomo Mintz, uno dei più importanti violinisti del nostro tempo, un artista pluripremiato che si esibisce in tutto il mondo con le più grandi orchestre e che si esibirà con l’Ensemble Accademia Ducale, presso il Teatro F. Stabile di Potenza. Il concerto prevede una prima assoluta: il Concerto per violino in Re maggiore op. 61, di Ludwig van Beethoven, riduzione per ensemble a cura di Giovanni Claudio Traversi, Direttore Simone Genuini.

Nel mese di agosto l’Ensemble Accademia Ducale realizzerà alcuni concerti nei luoghi in cui ha sede: Pietragalla il 24 e il 25 presso il salone del Palazzo Ducale e Acerenza, il 21, ospite del Museo Diocesano, per poi proseguire nel lungo viaggio verso che lo condurrà in varie città italiane e all’estero, una tappa tra tutte l’Ungheria dove si esibirà il 3 novembre presso l’Istituto Italiano di Cultura di Budapest.

