L’onorevole Michele Casino, deputato di Forza Italia interviene sulle strumentalizzazioni politiche in atto in questi giorni sula sanità materana messe in campo dal centrosinistra lucano.

“Il centrosinistra della Basilicata – dichiara Casino- cronicamente a corto di idee, ma sovraffollato per numero di pretendenti alla candidatura parlamentare, tra dibattiti interni inconcludenti e oriundi in arrivo mal digeriti, trova il modo con i suoi supporters materani, in cerca di visibilità, leggi consigliere Cifarelli, di aprire l’incipiente campagna elettorale ponendo l’Azienda Sanitaria di Matera e la sua nuova direzione, quali agnelli sacrificali sul proprio e profano altare della propaganda.

Il centro sinistra della Basilicata volutamente immemore del recente passato che ha visto il vertice della Azienda Sanitaria di Matera decapitato dalla magistratura requirente e condannato dalla magistratura giudicante, con periodicità stucchevole mira alla direzione della ASM per farne bersaglio (qualche settimana addietro ci aveva provato Pittella, oggi Cifarelli) di critiche e invettive. Persino, il colmo dei colmi, volere accelerare taluni procedimenti amministrativi per incontrare il favore della moderna legislazione proponente, leggi PNRR, diventa motivo di biasimo, di dubbio, di sospetto. Noi del centrodestra non entriamo nel merito delle procedure amministrative, ne tantomeno nel governo gestionale che resta prerogativa della Direzione Generale. Basterebbe questo per rimarcare la nostra differenza di stile dal centrosinistra: se ci sono vizi di forma ne risponderà la Direzione generale e ci risulta, che lo abbia già fatto. Noi del centrodestra non siamo a conoscenza, come dimostra essere il Consigliere Cifarelli, di dettagli tecnici ed amministrativi propri di alcuni procedimenti ancora in essere, per cosi dire, ancora non conclusi. Probabilmente il consigliere Cifarelli ha informatori prezzolati che, nell’ombra ed in modo insidioso, lo ragguagliano. Ma a noi politicamente ciò non interessa, ci interessano eccome le conclusioni a cui consigliere Cifarelli giunge: ossia il commissariamento della Azienda Sanitaria di Matera. Perchè questo è I’intento politico del centrosinistra. E allora vogliamo ricordare agli smemorati consiglieri regionali Cifarelli, Pittella e compagnia che la ASM, per colpa della precedente, disastrosa gestione, e delle cattive pratiche da essa messe in campo è stata già commissariata, perché il calice della sua offerta di servizi era a vantaggio delle procedure, rivelatesi peraltro mendaci come da successiva verità giudiziaria, e sterile come offerta santaria. Le malefatte dei vertici aziendali di ieri vengono addebitate dal centrosinistra alla Direzione Sanitaria di oggi in un balletto di accuse inconsistenti che sa tanto di strumentalizzazione pre elettorale che poco ha a che fare con la verità dei fatti

