i è conclusa a Scanzano Jonico, con successo, la prima edizione del Premio “Scanzano è …” all’insegna dell’inclusione e della valorizzazione di sportivi che si sono contraddistinti a livello nazionale ed internazionale. Ora anche Scanzano Jonico avrà un Liceo Sportivo.

“Lo sport è sinonimo di solidarietà, lealtà, rispetto delle regole, ma soprattutto delle persone” è questo il messaggio lanciato dall’A.S.D. Basileus di Scanzano Jonico che ha inteso organizzare una serata tesa ad evidenziare, attraverso una serie di premiazioni, i valori fondanti sui quali dovrebbe basarsi la società civile. Sono stati conferiti degli attestati di stima al mondo del giornalismo, quest’ultimo felice di raccontare vicende positive su di una comunità che, negli ultimi tempi, ha attraversato periodi bui, non solo, l’associazione ha premiato coloro i quali si sono contraddistinti in ambito sportivo. Atleti riuniti e commossi per aver ricevuto da parte dell’associazione un attesto di stima, sopratutto in una città che, solo recentemente, ha ottenuto, grazie alla sinergia del Comune e della Provincia di Matera nella figura del Presidente Piero Marrese, il riconoscimento del Liceo Sportivo. Ad aprire le danze la campionessa europea di Karate Terryana D’Onofrio in veste di madrina dei premi speciali agli sportivi. Il primo premio è andato ad Alberto Fattorini, Primo titolo vinto dopo un anno inizio attività tiro a volo, 1990 campione italiano di seconda categoria Specialità Skeet. Ultimo titolo anno 2021, campione italiano Veterani. Fattorini è un vero pilastro del settore non solo in Basilicata. A seguire Giovanni Caprara, terzo posto al campionato Paralimpico di biliardo tenutosi a Saint Vincent che ha dichiarato “Per me Scanzano è un paese di bella gente al contrario di ciò che si dice, sono fiero di essere qui stasera”. Luigi Di Santo è allenatore di Jiu Jitsu Brasiliano che ( 3°Posto all’europeo dell IBJJF – tenutosi a Roma nel febbraio 2021 – 2° POSTO intercontinentale AJP svoltisi a Napoli ad Aprile dello stesso anno), con grande emozione, ha ribadito l’importanza dello sport soprattutto tra i più giovani. Non è mancata la categoria dei premiati per la danza sportiva, i quattro giovani, Cirigliano Debora, Di Corleto Maria, Regina Ludovica e De Pascalis Mirko, medaglia di bronzo nella categoria SYNCHRO FREESTYLE over 17, classe unica medaglia di bronzo categoria coreographic dance over 17 e classe unica del campionato italiano Fids 2021, provengono da Scanzano, allenati dal maestro Alessandro Stigliano dell’A.S.D. King’S Dance. L’Associazione Basileus con Emanuela Zito (Presidente), Michele Di Tursi (vicepresidente), Giusy Rocco (segretaria), Milena Stigliani (tesoriere), i consiglieri Felicetta Salerno, Pasquale Rimoli, Michele Caputo, Giusy Santoro, Piero Clemente e Giuseppe Lobarco, continuerà a proporre iniziative per la propria comunità.

