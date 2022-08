Condividi subito la notizia

E’ ufficiale l’opening act del concerto di Dolcenera a Maschito (PZ), lunedì 15 agosto alle ore 21:00 in via Luigi Cariati 112.

Sarà l’artista Lucana Rosmy ad aprire il concerto della grande Dolcenera, che dopo il suo ultimo successo radiofonico “Calliope” la vede Live in tutta Italia e anche in Basilicata.

La cantautrice Rosmy per l’occasione presenterà i suoi successi, tra cui “Giromondo”, con cui ha messo in evidenza la “bellezza della diversità” che rende unici e preziosi, “Fake News”, dove attacca con ironia il sistema della cattiva informazione e delle false notizie e il suo ultimo singolo “Tutto bene”, brano che sta riscuotendo grande interesse da stampa e web.

“Tutto bene” un brano ricco di provocazione e contrapposizione dove Rosmy racconta una realtà senza idee ma che vive di troppa immagine e come una macchina fotografica, fa degli screenshot su una società che risulta sempre più incoerente, contraddittoria, nevrotica e bipolare.

Nel video di “Tutto bene” si vede perfettamente il dualismo e l’ atipico alter ego, come si evidenzia nel sottotitolo “Rosmy vs Rosmy”. Ci sono infatti una Rosmy glamour influencer che segue la moda e una Rosmy popstar che punta sul nudo, in una duplice versione che confonde: autotune, look trasgressivo e approssimazione nei suoi personaggi sempre diversi e mai scontati.

ROSMY cantautrice e attrice italiana è un’artista poliedrica che si è distinta per il suo impegno nell’affrontare con la musica tematiche sociali importanti. Con il brano “Un istante di noi”, si aggiudica il Premio Mia Martini 2016 e il premio FIMI “Miglior brano radiofonico”. Con “Inutilmente”, è finalista al Premio Lunezia 2018. A gennaio 2019 esce il suo album d’esordio “Universale”. Dopo aver conquistato il primo posto, nella tappa di Pistoia, arriva in finale a Sanremo Rock 2019 con il brano “Addormentarsi insieme”, esibendosi con una band tutta al femminile al Teatro Ariston di Sanremo. “Fammi credere all’ eterno” è il brano che vede Rosmy tra i protagonisti nelle tappe di Jesolo e Mestre del FestivalShow, il festival itinerante dell’estate italiana e a Faenza al M.E.I. (Meeting delle Etichette Indi- pendenti).

Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, è protagonista del video di “Fammi credere all’ eterno”, premiato alle “Giornate del Cinema”, per l’idea originale e definito “Short Music Movie”. Nello stesso anno, Rosmy in veste di attrice recita nel docufilm “Donne Lucane” di Nevio Casadio e il suo brano “Ho scelto di essere libera” è parte della colonna sonora. Grande successo il suo omaggio a Mango nel programma “L’anno che verrà” su Rai 1, impreziosita dall’orchestra diretta dal Maestro Palatresi. A giugno 2020 esce “Ho tutto tranne te”, brano che ha riscosso interesse da parte di pubblico e critica, grazie al testo che evidenzia l’importanza del volontariato e della solidarietà, con l’intervento nel video dei City Angels e il Patrocinio della Regione Lombardia.

A gennaio 2021, distribuito da Universal Music esce “Controregola” e a giugno dello stesso anno pubblica “Giromondo” con il feat di Saturnino & Maurizio Solieri. Il 9 novembre “Fake News” e il 1° luglio 2022 in radio e in digitale “Tutto Bene” il nuovo inedito.

Rosmy la trovi anche su Website Facebook Instagram

Correlati