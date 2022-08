Condividi subito la notizia

NUOVI CONCERTI A LU MBROIA DI CORIGLIANO D’OTRANTOProsegue la programmazione di concerti e rassegne promossi dall’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto. Domenica 14 agosto (ore 21:30 – contributo associativo 7 euro) appuntamento con Transalento, progetto di Kavita Soni (voce) e Andrea Presa (didjeridoo, facebass, percussioni e battiti elettronici). Un viaggio musicale dalla cultura tribale al suono del mondo contemporaneo. Lunedì 15 Agosto (ore 21:30 – contributo associativo 7 euro) spazio allo spettacolo Acqua e farina. Giancarlo Paglialunga (voce e tamburi) e Salvatore Casaluce (chitarra) affiancati dalla personalità “ritmica” unica di Vito De Lorenzi, si incontrano in un progetto artistico originale e dal respiro internazionale. Martedì 16 agosto (ore 21:30 – contributo associativo 10 euro) prende il via la terza edizione del festival Le vie del Melograno, ideato e diretto da Nabil Bey, cantante, autore e compositore di origine palestinese, voce dei Radiodervish. Si parte con “Sopra i tetti di Firenze” di Riccardo Tesi e Maurizio Geri. L’organettista e il chitarrista iniziano, in tempi diversi, la loro carriera di musicisti nei gruppi di Caterina Bueno, cantante ed epica ricercatrice della musica popolare toscana. Entrambi pistoiesi, incrociano ben presto le loro strade, dando vita assieme a Banditaliana, uno dei gruppi guida della world music italiana, che nei trent’anni della sua esistenza ha suonato in ogni parte del mondo. Il Festival proseguirà con Nabil Bey e Mirko Signorile (mercoledì 17), il musicista iraniano Pejman Tadayon (giovedì 18), Giuliana de Donno e Valerio Daniele (venerdì 19), La Cantiga de la Serena (sabato 20), Mesudí (domenica 21) e Fabrizio Piepoli (lunedì 22). Prima dei concerti (dalle 20:30) sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure accompagnati dai vini della Cantina Duca Carlo Guarini. Info e prenotazioni 3381200398 – lumbroia@massimodonno.it.

LIVE E DJ SET AL COTRIERO DI GALLIPOLI

Tra live e dj set, continuano ogni giorno (dalle 18:30 – ingresso libero – info 3406662833) gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Domenica 14 agosto da non perdere il Tropical Party, un lungo appuntamento con le selezioni musicali di Federico Primiceri,che creerà un mix sonoro di cumbia, indie rock, reggae ed elettronica, Dubin, che spazierà dal dub alla tropical house, dalla bass music alla jungle, Sorge, con un mix di musica balkan e house anni ’90. Il tema di quest’anno è incentrato sui ritmi tribali che, grazie ai suoni di percussioni e batteria di Antonio “Dema” De Marianis che accompagneranno i dj set, saranno il collante esplosivo della notte tropicale che, direttamente dalla Spagna, accoglierà Franiko Cavalera. Lunedì 15 agosto, si festeggia ferragosto con le selezioni di Carlo Chicco, dj rock – electro, conduttore radiofonico, animatore culturale e giornalista. Martedì 16 agosto il cantautore, polistrumentista e produttore brasiliano Saulo Duarte presenterà uno spettacolo che rivisita brani dei suoi cinque album, tra canzoni originali e personali interpretazioni di alcuni classici della musica brasiliana. Info 3406662833 – facebook.com/cotriero.

POP X PER SEI OFF AL TAGGHIATE URBAN FACTORY DI LECCE

Lunedì 15 agosto (ore 21:30 – ingresso 18 euro – biglietti disponibili sul circuito dice.fm e al botteghino), nel nuovo parco urbano Tagghiate Urban Factory di Lecce, il SEI Off di Coolclub ospiterà una lunga serata con Pop X, il giovane collettivo Bnkrr44 e, in apertura, il rapper Ade e il collettivo MuFu. L’appuntamento è promosso in collaborazione con Tagghiate Urban Fest, rassegna ideata da Molly Arts Live che rientra nel cartellone estivo LecceInScena del Comune di Lecce. Dopo l’apertura dei due artisti salentini Ade e MuFu, il collettivo toscano Bnkr44, fondato nel 2019, porterà sul palco l’album “Farsi male a noi va bene”, uscito nel novembre 2021, e con il quale si è imposto nella nuova scena musicale italiana con una proposta fresca e coinvolgente sia in studio che dal vivo, impreziosita dalla versione aggiornata (2.0) di cinque nuovi brani. A seguire l’esibizione più istrionica del panorama indipendente con Pop X, progetto nato nel 2005 dalla collaborazione tra Walter Biondani e Davide Panizza, che presenterà l’ultimo album Enter Sandwich, pubblicato nel 2021 da Bomba Dischi. Enter Sandwich, scritto interamente tra le mura domestiche durante il lungo periodo di emergenza covid, vede la partecipazione dell’artista romena Iioana, incontro fortuito nel mare magnum del web che impreziosisce con la sua voce quattro brani. Uno show completamente rinnovato e d’impatto che ripercorrerà canzoni storiche e nuove estratte dalla sua ormai quindicennale carriera. Info seifestival.it

