Ritorna domenica 14 agosto, a partire dalle ore 21, presso l’anfiteatro della marina di Torre dell’Orso, il Premio “Salento Donna 2022”, sesta edizione, organizzato e promosso dall’Associazione Sunrise Onlus di Borgagne, presieduta da Maria De Giovanni.

L’evento è patrocinato dal Comune di Melendugno, che lo ha inserito nel Blu Festival, e dalla Provincia di Lecce.

Il “Premio Salento Donna” è un evento solidale, che premia le persone che si sono distinte nei loro ambiti di competenza per capacità e comportamenti di rilievo sociale e culturale. Mira a valorizzare coloro che, anche nella quotidianità, sono il valore aggiunto della società e fanno della loro vita una piccola goccia per gli altri. Nel tempo il riconoscimento è andato, ad esempio, tra gli altri, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, ma anche ad imprenditori, artisti, associazioni. Testimonial dell’Associazione Sunrise, anche quest’anno, Luigi Mazzei.

I premiati sul palco domenica per l’edizione 2022 saranno: Loredana Capone, presidente del Consiglio della Regione Puglia, Antonio Nahi, comandante della Polizia locale di Melendugno, Nicola Ciannamea, medico, Fiammetta Perrone, presidente nazionale Fidapa, Ilenia Papa e Angela De Salvatore, volontarie Sunrise Maria Teresa Carrozzo, giornalista, il Coro lirico di Lecce,

