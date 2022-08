Condividi subito la notizia

SABATO 13 agosto ore 22,15 porto degli argonauti Marina di Pisticci.

L’incontro tra Nikaleo e i Ridillo nasce grazie a Puglia Sounds e al progetto ITALO FUNKY EXPRESS, in cui la nuova leva del funk made in Puglia ha collaborato con i rappresentanti storici del funk italiano. Ne e’nato un tour digitale (causa pandemia) in Germania, che ha riscosso notevole successo anche sui canali televisivi nazionali tedeschi.

I RIDILLO sono dal 1991 il suono del funk & Soul Made in Italy.

Un cocktail di Funky, Soul, Jazz, Afro-Brasil, Folk e Lounge, tanto per citare le influenze più evidenti. Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia, capace di episodi dolci quanto di momenti sfrenati, che non può assolutamente lasciare indifferenti.

Chiunque abbia un minimo di Soul nel sangue viene attratto dai Ridillo come un’ape dal fiore, e subito scatta la magia. L’arguzia, l’allegria, l’ottimismo e l’ironia sprigionate dai testi delle loro canzoni riescono incredibilmente a creare un’amalgama con quelli delle cover che scelgono di riproporre, tanto da farle sembrare scritte apposta per loro…

Durante il concerto suonato interamente dalla band di Nikaleo, oltre a inediti e cover interpretate dalla cantante, si dara’ spazio al momento “RIDILLO” in cui Bengi e Shiffer (fondatori della band) suoneranno i loro maggiori successi.

Un incontro esplosivo tra il funk pugliese e quello emiliano.

Formazione

VOCE Nikaleo

CHITARRA Giuseppe Giancola

TASTIERE Leonardo Torres

BASSO Piero Diatriba

BATTERIA Leo Consoli

TROMBA e FLICORNO Vito Verni

SPECIAL GUESTS

VOCE e CHITARRA Daniele Bengi Benati

TROMBA Claudio Shiffer

Ingresso libero

In caso di maltempo il concerto si svolgerà sotto i portici del porto.

Il direttore artistico Felice Casucci

