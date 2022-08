Condividi subito la notizia

A partire da martedì 16 agosto sarà possibile prenotare i ticket per l’ingresso gratuito agli eventi previsti dalla quinta edizione del “Bari Piano Festival”, in programma dal 21 al 29 agosto. Torre Quetta, Sagrato di San Nicola, Chiostro di Santa Chiara e Waterfront di San Girolamo sono i luoghi che ospiteranno i concerti della manifestazione.

Come nelle precedenti edizioni, il sistema di prenotazione è stato organizzato secondo il seguente calendario:

• 16 agosto, ore 12: apertura prenotazioni per il concerto del giorno 23 agosto

• 17 agosto, ore 12: apertura prenotazioni per il concerto del giorno 24 agosto

• 17 agosto, ore 17: apertura prenotazioni per il concerto del giorno 25 agosto

• 18 agosto, ore 12: apertura prenotazioni per il concerto del giorno 26 agosto

• 18 agosto, ore 17: apertura prenotazioni per il concerto del giorno 27 agosto.

La prenotazione potrà essere effettuata esclusivamente online collegandosi al sito www.baripianofestival.it: in corrispondenza di ciascun evento in programma sarà presente il pulsante per effettuare la prenotazione. Ogni prenotazione è personale e nominativa.

La partecipazione ai concerti in programma a Torre Quetta, il 21 e il 29 agosto, sarà ad ingresso libero senza prenotazione.

Correlati