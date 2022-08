Condividi subito la notizia

Riassetto, lavaggio e potenziamento delle azioni messe in campo da Kyma Ambiente nella zona di Lido Azzurro. Un ampio intervento di pulizia in queste giornate estive di grande caldo, durante le quali aumenta il bisogno di igiene e decoro da parte dei cittadini. E la società in house del Comune di Taranto si fa trovare pronta.

Impiegati operatori per lo spazzamento manuale, mezzi per il ritiro di rifiuti ingombranti lasciati per strada, spazzatrici meccaniche, mezzi per il lavaggio meccanico delle strade. Effettuati interventi di riassetto totale, igienizzazione e pulizia nelle strade di Lido Azzurro ad alta densità di presenza di residenti e vacanzieri. Squadre all’opera anche e soprattutto nelle aree caratterizzate dalla presenza di pinete: rimossi grandi cumuli di aghi di pino secchi che rendevano impercorribili le strade.

In questa zona inoltre sono state installate nuove videotrappole per monitorare il fenomeno dell’abbandono selvaggio di rifiuti. Grazie a questi dispositivi è possibile individuare i responsabili di questi gesti davvero deprecabili, specialmente in un luogo ad alta vocazione naturalistica e turistica come Lido Azzurro.

«Su richiesta specifica del sindaco Rinaldo Melucci abbiamo avviato questi intervento per fornire ulteriori miglioramenti al nostro servizio e garantire igiene e decoro alla cittadinanza» commenta il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli, che ha effettuato questa mattina un sopralluogo: «L’amministrazione comunale è vicina a questo territorio, visti anche gli ultimi interventi per migliorare l’illuminazione pubblica e lo stato delle strade. Fondamentale è l’aiuto dei cittadini che amano questa parte della nostra Taranto, soprattutto occorre collaborazione per tutelare in particolar modo l’area della pineta. L’appello è rivolto a chi frequenta questa zona naturalistica e la spiaggia affinché tutti possano dare il loro contributo per renderle sempre più accoglienti e decorose. Al loro fianco Kyma Ambiente ci sarà sempre».

Correlati