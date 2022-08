Condividi subito la notizia

Torna nel PalaWojtyla di Martina Franca, per il quarto anno, il Trofeo Italia Judo Esordienti B – Mister Judo 2022 XXVIII, un grande evento sportivo, organizzato dalla Fijilkam- Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, la Palestra ASD e Uisp Sport per tutti.

La manifestazione, che si svolgerà il 17 e 18 settembre 2022, è patrocinata dal Comune di Martina Franca ed è inserita nelle iniziative finanziate con il contributo dell’Assessorato allo Sport della Regione Puglia. Start sabato 17 settembre con il Trofeo Italia Esordienti “B”, una gara che raccoglie gli atleti maschili di più alto livello nazionale della classe Esordienti che, per l’intera giornata, si alterneranno sui tatami allestiti al PalaWojtjla. Domenica 18 settembre sarà la volta delle le classi femminili dove le judoka in gara competeranno per il prestigioso Trofeo. Nel pomeriggio di domenica 18 settembre, inoltre, ci sarà la gara dedicata alla classe pre-agonistica degli “Esordienti-A” , dove i giovani judoka in gara competeranno per la XXVIII edizione del Trofeo Mister Judo Puglia. Un appuntamento completo, dunque, sabato 17 e domenica 18, per conoscere da vicino la disciplina del judo, una delle più complete e diffuse nel panorama dello sport mondiale.

Ma non solo gare. Sono infatti tante le iniziative a margine del trofeo: eventi di divulgazione della pratica sportiva, promozione dell’attività sportiva attraverso un mese di open day nelle strutture Polisportiva Arci Marci e Palestra ASD, valorizzazione dei prodotti tipici locali.

“Dopo il fermo dovuto al Covid, ripartiamo con questo evento lungo un mese che, oltre alla promozione dello sport e dei suoi effetti salutari, punta, grazie al Bando della Regione Puglia, a valorizzare le bellezze nostro territorio e le eccellenze enogastronomiche. Gli ospiti, infatti, potranno degustare i prodotti tipici della nostra terra, che saranno esposti all’esterno del Palazzetto grazie al supporto dei partner dell’evento, e partecipare a visite guidate ed escursioni, oltre che soggiornare nelle strutture di accoglienza tipiche della Valle d’Itria”, dichiarano gli organizzatori.

Nelle giornate delle gare, infatti, sarà possibile effettuare visite guidate gratuite nel Palazzo Ducale e nel Centro storico di Martina a cura dell’associazione Ecomuseo della Valle d’Itria ed escursioni nella Riserva orientata Regionale “Bosco delle Pianelle” curate dalla Cooperativa Serapia.

Inoltre, il 2, 3 , 4 settembre il Palawojtyla ospiterà lo stage internazionale di Judo con i maestri Sugol Uarte (Spagna), vicecampione del mondo e semifinalista alle olimpiadi di Londra 2012, Denid Vieru (Moldavia) , campione d’Europa, plurimedagliato ai Campionati del Mondo, Rosalba Forciniti (Italia) vice campionessa d’Europa 2010 e medaglia olimpica alle Olimpiadi di Londra 2012 e Francesco Faraldo (Italia), componente della Nazionale Italiana Judo, tecnico GS Fiamme Azzurre e Pluricampione d’Italia.

Per tutte le info https://www.trofeoitaliajudomartinafranca.it/

Correlati