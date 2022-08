Condividi subito la notizia

Con l’arrivo del nuovo coach Emanuele Finamore, l’Elettra Marconia ha gettato le basi per programmare al meglio la prossima partecipazione al campionato di Eccellenza Lucana. Nel lavoro di preparazione sarà coadiuvato dal Preparatore atletico Giovanni Labriola e dal Preparatore dei Portieri Giuseppe Marino. Il primo da diversi anni al seguito di mister Finamore, con trascorsi tra le giovanili e la prima squadra del Real Metapontino, lo scorso anno al Matera Città dei Sassi di Promozione. Il preparatore dei portieri Giuseppe Marino, non è una nuova conoscenza, in quanto negli anni precedenti ha difeso i pali di Pisticci, Real Metapontino ed Elettra Marconia. Nei giorni scorsi la squadra ha cominciato la preparazione precampionato ed anche in vista del primo impegno ufficiale della Coppa Italia “Gianfranco Lupo”. Il primo turno di gare ad eliminazione diretta si terrà domenica 28 agosto. I rossoblù attendono il verdetto dell’urna di Potenza, per scoprire quale sarà la squadra avversaria. Sarà un esordio dolceamaro per i rossoblù, che nella passata stagione hanno vissuto la competizione fino all’ultimo respiro, raggiungendo la finale, persa contro l’AS Melfi. Seppur l’epilogo non è stato quello auspicato, si tratta di un risultato apicale, sul quale basare le motivazioni in vista della prossima stagione. Intanto la rosa a disposizione di mister Finamore prosegue la preparazione atletica presso lo Stadio Comunale “Regina-Mauro”.

