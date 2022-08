Condividi subito la notizia

Il Castello Volante di Corigliano d’Otranto prosegue il suo viaggio tra musiche, visioni, culture, arti e sapori. In occasione di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto torna “La notte dei desideri” che proporrà speciali visite guidate e il concerto dei Ninotchka.



Dalle 18:30 si parte con Baby Castello Volante, una visita guidata a cura dell’Infopoint, in collaborazione con la biblioteca comunale e Magma aps, consigliata alle famiglie con bambini sotto i sei anni che avranno la possibilità di dare spazio alla loro creatività.Dalle 19:30 partirà la visita guidata con aperitivo sotto le stelle (ingresso 15 euro inclusa consumazione – bambini 5 euro). Una visita per gustare la luce dorata che illumina fregi ed epigrafi sulla pietra leccese del castello che si concluderà con una chiaccherata sulle terrazze di “Nuvole – Cibi, storie, culture“, l’Officina del gusto e degli spiriti del Castello Volante in compagnia della guida e di un drink (info e prenotazioni 3343429268 – nuvole@ilcastellovolante.it). Alle 22 (ingresso libero) da non perdere il concerto di Ninotchka, progetto musicale tra cantautorato, trip-hop e post-rock di Mimmo Pesare, docente universitario, autore, musicista e producer. Sul palco, insieme a lui, il chitarrista, cantautore e producer Marco Ancona, la cantante e polistrumentista Ester Ambra Giannelli e il cantante e attore Giorgio Consoli. In scaletta i brani di “Temporalità” (NOS Records), album d’esordio del progetto che ospita i featuring vocali di artisti del calibro di Emidio Clementi (Massimo Volume), Georgeanne Kalweit (Delta V), Gianluca De Rubertis (Il Genio), Giorgio Consoli (Leitmotiv), Miss Michela Giannini (Insintesi). La musica di Ninotchka si muove su raffinate atmosfere elettroniche e trip-hop, con una grande attenzione e ricercatezza dedicate ai testi in italiano e soprattutto alle collaborazioni esterne. Il disco, pur all’interno di una tradizione lirica propria del cantautorato alternative italiano, gioca con suoni tipici della più attuale organic electro, strizzando l’occhio a ritmiche che svelano l’amore per una certa elettronica anni Novanta, caratterizzata da breakbeats morbidi, non senza un innesto costante di chitarre minimali di matrice new wave e post-rock e di arrangiamenti orchestrali.

Ad agosto tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 21 (sabato e domenica fino alle 22) è attivo l’Infopoint, per conoscere le sale e gli spazi esterni dell’antico maniero e per visitare il percorso espositivo Visioni del Sud a cura di BigSur con, tra le altre, la mostra “PPP Pasolini – Sette scatti” curata da Claudio Domini e Paolo Pisanelliche presenta per la prima volta insieme le fotografie scattate da Cecilia Mangini a Pasolini nel 1958. Dal lunedì (chiusa a ferragosto) al venerdì (9/12 – 17/20) e sabato (9/12) è aperta anche la Biblioteca (biblioteca.corigliano@gmail.com).

