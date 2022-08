Condividi subito la notizia

Professionista esemplare e leader carismatica nella sua lunga carriera professionale, spesa nel Presidio Ospedaliero di Villa d’Agri anche come Dirigente della Professione Infermieristica, la collega Giuseppina Di Virgilio lascia un profondo vuoto, non solo per le sue indubbie doti e competenze all’interno del contesto lavorativo. Il suo grande valore umano l’ha sempre distinta e fatta apprezzare da colleghi, studenti e pazienti. La comunità infermieristica piange la sua tragica scomparsa e si unisce al dolore della famiglia.

La Presidente dell’OPI di Potenza, Serafina Robertucci nell’esprimere, a nome di tutti gli organi dell’Ordine, profondo cordoglio alla famiglia ha evidenziato che “la collega Giuseppina Di Virgilio sarà sempre un esempio da seguire per quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla e apprezzare la sua serietà, la sua preparazione, la sua disponibilità, la sua forza ed il suo coraggio nell’affrontare le piccole, grandi sfide quotidiane che spesso si presentano a chi ha scelto la carriera infermieristica. Docente e Direttrice del Corso universitario in Infermieristica dell’università Cattolica nella sede di Villa d’Agri, Giuseppina Di Virgilio lascia un vuoto profondo in tutti i colleghi e gli studenti che hanno conosciuto la sua passione, la dedizione e l’amore per la professione infermieristica”.

