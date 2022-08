Condividi subito la notizia

“LA SALUTE NON VA IN FERIE”: Conferenza stampa Unità di Crisi Sanitaria (strutture specialistica ambulatoriale) DOMANI MARTEDI’ 9 AGOSTO (Potenza, Consiglio Regionale, ore 10,30)

La salute non può e non deve andare in ferie in agosto. E’ il tema della conferenza stampa dell’Unità di Crisi – a cui aderiscono strutture della specialistica ambulatoriale in Basilicata – promossa per domani martedì 9 agosto (Potenza, sala B, Sede Consiglio Regionale, ore 10,30).

Dopo l’incontro tra il Presidente Bardi, l’assessore Fanelli e le associazioni del settore sarà fatto il punto della situazione che registra una pesante lista di attesa per prestazioni non erogate ai cittadini, con le strutture impegnate a dare il proprio contributo, anche in agosto, per smaltirle. L’auspicio è che entro ferragosto si dia soluzione ai problemi sollevati.

All’incontro con i giornalisti partecipano rappresentanti delle strutture aderenti all’Unità di Crisi.

