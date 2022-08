Condividi subito la notizia

Prosegue “Film on the Beach’’, la rassegna cinematografica giunta alla terza edizione in programma presso i lidi di Marina di Ginosa fino al 17 agosto 2022, rientrante nel calendario estivo del Comune di Ginosa intitolato “Riempiamo gli Spazi’’.

“Film on the Beach’’ nasce grazie alla proficua collaborazione tra Comune di Ginosa, Scorribande Culturali e i partner tecnici BeSound e Cinergia.

Quarto appuntamento il 9 agosto presso il Lido Verde, eccezionalmente di martedì, con Grandi bugie tra Amici, lungometraggio del 2019 scritto e diretto da Guillaume Canet.

TRAMA

Sono passati tre anni dall’ultima volta che si sono visti tutti insieme. Max (François Cluzet) è andato a passare un po’ di tempo nella sua casa al mare, per rigenerarsi e cercare di allontanare le preoccupazioni. La sua pace avrà vita breve con l’arrivo improvviso della sua banda di amici, venuti a festeggiare il suo compleanno.

Inizio film ore 21,30.

INGRESSO GRATUITO

