di Michele Selvaggi

Il nostro concittadino, attore, sceneggiatore Massimo Previtero, non finisce mai di stupirci. Un’altra sua apprezzata iniziativa in programma Lunedì 8 agosto 2022, alle ore 9,30, presso l’Abbazia e Chiostro del Santuario Santa Maria La Sanità del Casale, dove sarà celebrata dal Parroco di Cristo Re don Antonio Di Leo, una santa messa per la nonna del superpremiato film di Previstero e del regista Emmanuele Di Leo “Caro Nipote” . “Con Il cuore scrissi la tua storia che attraverso il film di “Caro Nipote” è arrivata a milioni di tanti altri cuori e sul tuo cuore deporrò questo premio. Un gesto d’amore che dalla terra possa arrivare sino al cielo. Una storia scritta col cuore, che è arrivata a un milione e settecentomila di altri cuori, e non solo acclamata dalla critica e da antropologi di oltre oceano come della Indiana University di New York. Il tutto partito da questo luogo e lieti di ritornare lì dove tutto ebbe inizio e per onorare la cara nonna ”. E’ la dedica di Massimo Previtero a sua nonna a cui è indirizzato il prestigioso premio recentemente ricevuto nella sala della Promoteca del Campidoglio a Roma per i dieci anni di tanti film prodotti, tra cui appunto “ Caro Nipote” della loro casa cinematografica DILPRE CINE FILM PRODUCTION. Questo il programma della mattinata: ore 9,30 Commemorazione nel Chiostro con l’introduzione di Massimo Previtero. Saluteranno, il sindaco di Pisticci Domenico Albano e i Presidenti delle Associazioni partecipanti. E’ previsto un intermezzo socio -culturale a cura delle stesse Associazioni. Seguirà la deposizione del Premio film “Caro Nipote” sulla tomba della nonna dell’attore e la benedizione del Parroco Don Antonio Di Leo. Concluderà la cerimonia, il saluto del regista Emmanuele Di Leo e di Massimo Previtero che ha già ringraziato tutte le associazioni e tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questa cerimonia, con un pensiero di ringraziamento speciale a Milena Gentile e Giuseppina Lomassaro.

