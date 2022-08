Condividi subito la notizia

“La situazione in cui versa il consorzio di Bonifica desta più di una preoccupazione. Concordo con l’Assessore all’agricoltura Cupparo che ha cercato in questi mesi di fare un po’ di luce ponendo domande e richiedendo, com’è previsto dalle sue funzioni, una documentazione che invece sembra essere negata non solo a lui ma all’opinione pubblica e agli agricoltori tutti. La situazione del bilancio del consorzio, nonostante la gratuità dell’acqua che preleva e quella dell’energia che utilizza, sembra comunque preoccupante. Non posso che esprimere la mia solidarietà all’assessore Francesco Cupparo cui vengono fatte incomprensibili richieste di dimissioni. Anzi lo sprono a proseguire e ad andare avanti nel suo lavoro. Non si possono scaricare su di lui e sulla Regione problemi che evidentemente hanno la loro origine nel management del consorzio.”

Così il Senatore Saverio De Bonis, membro della commissione agricoltura, interviene in merito alla situazione di crisi in cui versa il consorzio di Bonifica che ha portato al raddoppio dei canoni irrigui per i consorziati.Lorenzo Pirrotta

