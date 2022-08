Condividi subito la notizia

PAPPALARDO: LA PROVINCIA SEMPRE VICINO AI LAVORATORI PER DISINNESCARE UNA VERA E PROPRIA BOMBA SOCIALE.La Provincia di Potenza, unitamente ai Sindaci presenti, esprime solidarietà ai tanti lavoratori e famiglie che da mesi vivono momenti di grande apprensione, che è anche la nostra.

Mi auguro che dal tavolo di questo pomeriggio emerga una strategia condivisa che disinneschi questa enorme bomba sociale per la Basilicata e non solo.

Ognuno faccia la sua parte, Regioni limitrofe comprese, atta a scongiurare politiche industriali a spese degli operai e delle nostre comunità.

