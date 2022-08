Condividi subito la notizia

“Oggi abbiamo voluto inaugurare un nuovo percorso di confronto, che chiude con il passato e vuole scrivere soluzioni condivise per dare risposte a pazienti, lavoratori e imprese. Sarà istituito a strettissimo giro un tavolo tecnico per trovare una soluzione condivisa insieme a tutte le associazioni di categoria. Da parte del nostro dipartimento c’è la massima disponibilità all’ascolto e soprattutto la volontà politica di coinvolgere le strutture private nell’organizzazione del servizio sanitario. A noi interessa dare quante più prestazioni sanitarie possibili ai nostri concittadini”. Lo afferma in una nota l’assessore alla salute della Regione Basilicata, Francesco Fanelli.

