L’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ha adottato un provvedimento di reclutamento di quattro ostetriche per il presidio ospedaliero ‘San Giovanni di Dio’ di Melfi, risolvendo la criticità che si era determinata per la contestuale imprevista indisponibilità di due ostetriche, grazie all’impegno eccezionale degli uffici e nonostante le difficoltà di reclutamento amplificate nel periodo estivo. “Si potenzia così il contingente in forza nei presidi dell’Azienda -afferma il direttore generale dell’Aor San Carlo Giuseppe Spera- con un atto fortemente voluto da questa direzione aziendale che, nel tempo, si è sempre dimostrata sensibile nell’assicurare ai cittadini un ambiente ospedaliero all’altezza delle domande di salute poste, attraverso un contesto lavorativo dinamico e rispondente agli standard qualitativi. Già a partire da lunedì 8 agosto, le ostetriche reclutate prenderanno servizio a Melfi e si aggiungeranno gradualmente al personale in servizio, assoluto protagonista degli importanti risultati raggiunti dall’Azienda in questi anni di difficile emergenza sanitaria. Siamo pronti a proseguire con la consueta intraprendenza, innovazione e professionalità il calendario delle attività programmate per fronteggiare le stimolanti sfide future”.

