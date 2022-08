Condividi subito la notizia

È partito il progetto “Agosto non ti conosco 2022” promosso dall’associazione A.D.A. – Associazione per i diritti degli anziani, con la collaborazione della UIL Pensionati Puglia e dell’assessorato comunale al Welfare, e rivolto alle persone over 65 che restano in città durante il periodo estivo e che in questo modo potranno trascorrere il loro tempo libero in ambienti freschi e gradevoli.

Secondo il programma, che si aggiunge al Piano cittadino di contrasto alle solitudini e agli effetti delle ondate di calore, fino al 12 agosto sarà possibile accedere agli spazi della “Biblioteca dell’anziano” realizzata all’interno della sede dell’ADA, dove, oltre alla lettura, gli utenti potranno dedicarsi ai giochi da tavolo, alla dama e agli scacchi e stare in compagnia. Saranno anche realizzati dei laboratori di ginnastica mentale, a cura delle psicologhe della struttura, al fine di favorire lo stato di benessere, non solo fisico, degli anziani e migliorare le loro relazioni sociali, e verranno offerti frutta fresca, bevande e sali minerali nelle giornate più calde.

Dal 16 agosto, inoltre, gli over 65 potranno assistere alla proiezione di film e usufruire, per l’intero mese, delle consulenze specialistiche garantite dallo sportello di ascolto psicologico.

In caso di situazioni particolarmente a rischio, saranno anche attivati interventi straordinari previsti dal piano cittadino di sostegno agli anziani, come il monitoraggio socio-sanitario quotidiano e il Pony della solidarietà per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, viveri e medicinali.

Per informazioni e prenotazioni è sufficiente telefonare al numero 080 5231040.

I servizi sono tutti gratuiti ed effettuati secondo i protocolli anticovid.

