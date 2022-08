Condividi subito la notizia

La situazione del personale sanitario è da sempre un serio problema del nostro paese. Attualmente nel nostro Comune il pensionamento di diversi Medici di Base ha purtroppo creato problemi in centinaia di famiglie di Pisticci, Marconia e territori limitrofi, che si sentono orfane della sanità, soprattutto della figura del Medico di famiglia, che da sempre ha costituito un punto di riferimento per tutti… Come gruppo CivicaMente Pisticci cercheremo di far luce su tale problema, chiedendone risoluzione nelle sedi oppurtune .

Correlati