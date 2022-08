Condividi subito la notizia

In considerazione dell’evento “Cocciante canta Cocciante” previsto per il giorno 4 agosto presso la Cava del Sole Davide Sassoli, l’amministrazione comunale di Matera con ordinanza del dirigente alla mobilità e Polizia Locale dott. Milillo ha previsto la sospensione temporanea della circolazione veicolare sulla ex S.S. 7, dal Km 579+600 al Km 580+750 – tratto di competenza comunale; l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, sulla ex S.S. 7, dal Km. 579+600 al Km. 580+750 – tratto di competenza comunale; l’istituzione del divieto di transito pedonale e veicolare, eccetto frontisti, sulla strada di collegamento tra Via San Pardo e Via San Vito, meglio nota come strada “Cristo La Gravinella”.

L’ordinanza riguarderà il giorno 04 agosto 2022 dalle ore 18:30 alle ore 24:00 e comunque fino a cessato bisogno.

