IL SINDACO LAGRECA: ABBIAMO SCRITTO UNA BELLA PAGINA DI QUESTA COMUNITA’

Si riaprono ufficialmente le porte del Centro per l’impiego di Gravina in Puglia dopo 4 anni di chiusura.

Ieri pomeriggio, il Sindaco Fedele Lagreca ha “battezzato” la struttura dedicata ai servizi per il lavoro.

L’ufficio di Via Tevere 9/11, negli anni ha svolto una preziosa funzione specialmente per i giovani per l’avvio delle pratiche e l’ingresso nel mondo del lavoro.

Alla cerimonia erano presenti anche il Direttore amministrativo e finanziario di Arpal Puglia Giuseppe Pascali, i componenti della Giunta Municipale, le Organizzazioni Sindacali e il mondo associativo della Città che ha fortemente voluto che il Centro per l’impiego tornasse a fornire i suoi servizi ai cittadini.

La visita ai locali, benedetti da Don Giuseppe Loizzo, ha consentito di toccare con mano il grande lavoro svolto in brevissimo tempo, per ridare vita a questo fondamentale servizio a vantaggio di giovani e imprese.

Per il momento l’Ufficio partirà con 4 unità lavorative che ad inizio settembre diventeranno 7.

Per il momento il pubblico sarà ricevuto tutti giorni dalle ore 08:30 alle ore 11:30, ma dopo il fisiologico periodo di rodaggio sicuramente ci saranno ulteriori aperture al pubblico.

Dichiarazione del Sindaco Dott. Fedele Lagreca

Questa riapertura in tempi record è un esempio di collaborazione istituzionale, tanto più importante perché al servizio della dignità delle persone e del diritto al lavoro.

In questi quattro anni di chiusura, subita e non voluta da questa comunità, sono state percorse diverse strade per cercare di risolvere il problema.

Cosa che ci è riuscita utilizzando l’arma della perseveranza e della caparbietà.

Dichiarazione dell’Assessore alle politiche per il Lavoro Vincenzo Varrese

Oggi abbiamo finalmente inaugurato il Centro per l’Impiego, un impegno assunto in campagna elettorale, impegno che insieme abbiamo mantenuto, con la massima collaborazione del Direttore Generale dell’Arpal Puglia che ci ha permesso di dare una accelerata per la riapertura.

Oggi questa Città ha nuovamente il Centro per l’Impiego quindi tutti coloro che hanno bisogno dei servizi di questo ufficio non dovranno più recarsi nella vicina Altamura.

Si parte con 4 unità lavorative che a regime diventeranno 7, siamo molto contenti di questo traguardo.

