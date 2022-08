Condividi subito la notizia

NON SPRECARE! L’ATER Matera lancia la campagna di sensibilizzazione per il risparmio idrico ed energetico riservata agli inquilini attraverso il vademecum ENEA.

L’Ater di Matera ha attivato dal 1 Agosto 2022 una una campagna di informazione e sensibilizzazione che interessa oltre un migliaio di inquilini attraverso la diffusione di locandine con l’esortazione a non sprecare. La campagna ha una copertura di 234 alloggi in circa 20 condomini di proprietà Ater in tutta la città di Matera presente inoltre su suoi canali di comunicazione istituzionali. L’ATER Matera da sempre è sensibile a tematiche legate all’eliminazione degli sprechi, per questo ha adottato la guida realizzata dall’ENEA che in 20 punti, suggerisce buone pratiche, errori da evitare, ma anche soluzioni e tecnologie per il risparmio idrico ed energetico, in ambito residenziale.

“In un periodo di emergenza idrica ed energetica come questo in cui le risorse acqua ed energia, sono da preservare e gestire in modo sostenibile, afferma Lucrezia Guida Amministratore Unico dell’ATER MATERA, con la diffusione di questa locandina, vogliamo sensibilizzare la nostra utenza verso l’adozione di comportamenti etici, responsabili e virtuosi, riducendo gli sprechi, ridurre perdite, utilizzare più razionalmente le risorse, cambiare i comportamenti attraverso buone pratiche in famiglia”.

I 20 punti raccolgono consigli utili su come mantenere efficiente l’impianto idrico, ridurre i consumi d’acqua, usare al meglio lavastoviglie, lavatrice, e idee semplici e a basso costo per il riutilizzo e recupero dell’acqua.

“Si tratta di soluzioni che permettono da un lato di risparmiare immediatamente risorse e denaro e dall’altro stimolare gli inquilini e noi tutti a cambiare abitudini” – conclude l’Amministratore Unico dell’ATER.

Il vademecum è disponibile sul sito ENEA e in formato locandina è scaricabile dal sito dell’ATER.

Matera 2.08.2022

L’Amministratore Unico

Avv. Lucrezia Guida

