Grande successo per l’apertura della rassegna “Piacere! Letture in libreria”, l’1 agosto da Mondadori Bookstore in piazza Vittorio Veneto a Matera. “Pasolini da ascoltare” con Silvana Kuhtz e Susanna Crociani ha coinvolto il pubblico che ha affollato lo spazio antistante la libreria, partecipando ad un nuovo concetto di lettura pubblica che ha lasciato spazio alle parole delle poesie di Pier Paolo Pasolini di cui ricorre il centenario della nascita. “Abbiamo portato a Matera un Pasolini essenziale con la sua lingua e le sue descrizioni nette e pure di cieli, rondini, città – ha commentato Susanna Crociani – Avevamo promesso proprio questo, e le parole di Pasolini si sono rivelate come sempre, profonde e da leggere a più livelli; abbiamo reso vicina una parola densa.”

“Ci si avvicina a questo autore” – ha aggiunto Silvana Kuhtz docente Unibas al Dicem a Matera – con timore reverenziale e nella lettura ad alta voce ci si accorge di quanto fluida sia la sua parola, facile nel suono.”

Nel corso della serata il pubblico è diventato protagonista di un esperimento di ascolto: bendati, i presenti hanno infatti seguito una parte della lettura delle poesie scelte di Pier Paolo Pasolini con l’intreccio dei suoni., insomma hanno attraversato Pasolini con tutti i sensi. “I presenti sono stati incuriositi e invogliati – ha aggiunto Antonio Sacco titolare di Mondadori Bookstore – a partecipare a un ascolto che si presentava ostico ma che, attraverso l’escamotage del gioco sensoriale è stato reso leggero e non risibile.”

Il prossimo appuntamento:

8 agosto 22, Maria Grazia Palazzo pensatrice e poeta di Martina Franca, letture da “Stanza d’anima”

Collettiva edizioni





