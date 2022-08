Condividi subito la notizia

Il consiglio direttivo della federazione regionale della Coldiretti Basilicata, “al fine di un rafforzamento volto a perseguire le proprie strategie e progettualità”, ha nominato Luca Celestino, vice direttore regionale della confederazione agricola lucana. Calabrese, dottore commercialista e revisore contabile, Celestino da febbraio del 2018 è in Basilicata come coordinatore Gestionale. Ha maturato altre esperienze in Coldiretti Calabria e Puglia. “ Esprimiamo a Celestino i migliori auguri per il nuovo incarico che si appresta a ricoprire – hanno commentato Antonio Pessolani, presidente della Coldiretti Basilicata, e Aldo Mattia, direttore regionale – certi che saprà dare il suo supporto per la crescita della confederazione, da sempre al servizio degli agricoltori”.

Correlati