“Dagli ammortizzatori sociali ai vari tavoli con le organizzazioni sindacali, per proseguire con le politiche energetiche e infrastrutturali: la Regione Basilicata farà di tutto per aiutare i lavoratori e la Città di Melfi. Oggi con il Sindaco Maglione abbiamo voluto parlare prima con l’azienda e poi con i sindacati per far capire che qui non è in gioco solo il futuro dei lavoratori, ma il futuro di tutta la Basilicata. Ho chiesto un incontro con i vertici di Stellantis sul nostro territorio per capire qual è la strategia dell’azienda per il nostro stabilimento e quali politiche possiamo mettere in campo per difendere i nostri posti di lavoro. Di una cosa sono certo: se le multinazionali sono lontane dai territori, noi saremo sempre al fianco dei lavoratori. E in tale direzione solleciterò sia il governo in carica sia quello che verrà”.

Lo ha affermato nel corso di una riunione con le sigle sindacali nella sala del Consiglio comunale di Melfi, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

