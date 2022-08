Condividi subito la notizia

Il 5 e 6 agosto 2022, il Palafrido di San Severino Lucano, centro multimediale di sinergie culturali e ambientali lucane ospiterà la quinta tappa della mostra evento itinerante Basilicata Viaggio nelle eccellenze culturali ed enogastronomiche promossa dall’ass. Basilicata Today in collaborazione con il comune di San Severino Lucano, il web magazine Eccellenze e agroalimentare d’Italia e OMG, Organisation mondiale de la gastronomie.

Nell’occasione un delegato del Direttivo dell’ass. Basilicata Today consegnerà alla famiglia, una targa in ricordo dell’ex assessore e amico Rosario Lasala. Disponibile l’open space gratuito per artisti, aziende e operatori del settore agroalimentare, associazioni culturali e turistiche di San Severino Lucano e dei comuni limitrofi. Ritorna l’evento Arte e Food e Castelli di Basilicata e Wine con esposizione di specialità enogastronomiche del comune lucano, insieme ad eccellenze dell’agroalimentare tipico e biologico Made in Basilicata, in collaborazione con i web magazine Itinerari e Agroalimentare d’Italia, Eccellenze Agroalimentari d’Italia e la guida www.girovagandoinitalia.com. Sarà proiettato il video I Castelli di Basilicata, in collaborazione con Fondazione della Cassa di Calabria e di Lucania. Ospiti della manifestazione l’attore e doppiatore Gabriele Grano e l’artista Donato Cirella che presenterà il suo videoclip Liberi.

Franco Fiore, sindaco del comune lucano: “E’ fondamentale continuare a promuovere con delle mirate azioni di comunicazione e eventi, le nostre tipicità e non mi riferisco soltanto alle produzioni agroalimentari del Comune di San Severino Lucano, come in particolare alla patata, ma ci riferiamo anche a tutti i prodotti del territorio, dal fagiolo, tartufi e funghi, peperoni cruschi, melanzana rossa, formaggi salumi, vini e formaggi che sono tipicità agroalimentari di qualità dei nostri luoghi. Abbiamo aderito a questo evento che si svolgerà all’interno del Palafrido che ospita il Museo della Scultura in Terracotta e della Maiolica, struttura multimediale, dove si può osservare nei vari spazi tutti gli aspetti tipici del Pollino attraverso dei video”.

Diretta e news delle fasi principale dell’evento sulla pagina facebook del web magazine Itinerari e Agroalimentare d’ Italia e Eccellenze Agroalimentare d’Italia, a partire dalle 11.15 di venerdì 5 agosto.

Info: Associazione Basilicata Today – Matera – Tel. 329.1750151 – 347 5646074

e mail: basilicatatoday@libero.it – facebook: basilicatatoday

