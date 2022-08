Condividi subito la notizia

Per 80 anziani si è da poco conclusa la colonia estiva durata 20 giorni, dal 5 luglio al 30 luglio, dal lunedì al venerdì. Due i pullman messi a disposizione per poter garantire questo servizio fortemente voluto dall’Amministrazione, specialmente dopo il lungo periodo pandemico di chiusura ed isolamento. Garantita, inoltre, anche la colonia estiva per 40 minori, a conclusione di un anno di attività ludico-ricreative.

<<Anche quest’anno, grazie a questo servizio, gli anziani hanno potuto godere della meravigliosa spiaggia e dell’incantevole mare di Marina di Ginosa – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Dania Sansolino – è stato bellissimo vederli così contenti nel prendere parte a questo progetto, attraverso momenti conviviali, canti e balli tipici della nostra terra.

Ed è anche per questo motivo che ogni anno cerchiamo di migliorare questo e altri servizi dedicati a loro e alle persone più bisognose. Nei prossimi mesi, inoltre, sono previste le cure termali e la consueta festa dell’anziano. Tutte iniziative volte a coinvolgere in particolar modo gli anziani, affinchè non si sentano mai soli, per le quali abbiamo investito 18.580,00 euro.



Un ringraziamento all’Ufficio Servizi Sociali per il lavoro svolto, alla cooperativa Alima per la collaborazione e al lido Gabbiano per l’ospitalità. Arrivederci al prossimo anno!>>.

2 allegati

Correlati