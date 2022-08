Condividi subito la notizia

Il Consiglio Provinciale di Potenza ha approvato all’unanimità (12 presenti su 12) il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e la proposta di adozione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022-2024 ,

Il documento programmatico è stato infatti analizzato con dovizia di particolari, dopo una lunga genesi derivata, è stato spiegato nell’intervento introduttivo del Presidente Rocco Pappalardo e della responsabile dell’ufficio Bilancio, dalle continue proroghe e modifiche legislative che ne imponevano, di volta in volta, la correzione delle cifre da presentare.

Su questo, l’assemblea provinciale, ha lavorato nelle settimane scorso in sede di commissione consiliare, guardando dentro le difficoltà di un Documento Unico di Programmazione e nel Bilancio di Previsione, condizionato dai ritardi nei trasferimenti statali, limitati ma integrati dalle risorse messe a disposizione dal PNRR e da quelli regionali sui quali si gioca la partita più importante in prospettiva per la vita dell’Ente Provincia.

Non è casuale che l’impegno assunto dal Governo regionale con il FUAL ha portato nelle casse della Provincia di Potenza, circa 3.6 Meuro nel mentre si attendono investimenti nel settore della viabilità che sconta ritardi antichi e difficoltà concrete per la sua piena fruibilità.

Dagli interventi dei Consiglieri, Rizzo, Ferrone, Bufano sul Dup e poi Di Sanzo e Sinisgalli sul Bilancio, emerge un quadro di comune visione di un Ente che nei settori della viabilità chiede maggiore attenzione, come quella annunciata di un finanziamento ulteriore sulla Serrapotina di circa 3.4 Meuro oltre ai 10 già programmati e soprattutto di garantire maggiore funzionalità all’Ente con nuovi innesti di personale al fine di accelerare i tempi in fatto di programmazione, progettazione, appalto ed esecuzione delle opere.

Nel dettaglio il Bilancio di previsione prevede una spesa complessiva per l’anno 2022 di 317.480.171,86 Euro ed un totale complessivo di spese per azioni di cassa di Euro 332.163.904,55 a fronte di entrate superiori di poco più di 3.834.651,14 Euro.

Ora dopo il parere dell’assemblea dei Sindaci convocato per esprimere il parere sulla proposta di Bilancio di previsione, riconvocata per domani per Mercoledi 3 Agosto 2022 alle ore 17.30 in seconda convocazione, arriverà l’approvazione definitiva del Bilancio di previsione il giorno di Lunedi 8 Agosto 2022 con il Consiglio convocato per le ore 15.30.

