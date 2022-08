Condividi subito la notizia

Pisticci, 21 luglio 2022 – Con grande soddisfazione quest’anno riceviamo il prestigioso Premio

Industria Felix, assegnato ogni anno alle aziende che si sono distinte per performance gestionale e

affidabilità finanziaria Cerved.

Basengas s.r.l. è tra le 609 imprese premiate in tutta Italia per il bilancio conseguito nell’anno

fiscale 2020, l’anno del Covid, che ha messo a dura prova il mondo imprenditoriale italiano.

«È stata una sfida complessa, un anno particolarmente faticoso, in cui abbiamo messo in campo

tutte le nostre energie e risorse per far fronte a una sfida inedita. Questo premio conferma il

nostro impegno per una crescita sana ed è un riconoscimento al duro lavoro di tutta la nostra

squadra. L’attuale contesto nazionale e internazionale ci pone di fronte a nuove sfide che siamo

pronti ad affrontare con determinazione, mantenendo sempre alta la competitività dell’azienda e

l’attenzione a una sua crescita sana, che punti sempre al riconoscimento delle competenze e dei

talenti dei nostri collaboratori e alla soddisfazione dei nostri utenti», ha commentato Simona

Grieco, presidente del C.d.A. Basengas s.r.l..

Il Premio Industria Felix è promosso da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e

finanza in supplemento con il Sole 24 Ore, in collaborazione con il Centro Studi Economici di

Cerved, l’Università LUISS Guido Carli e l’Associazione culturale Industria Felix.

L’Alta Onorificenza di Bilancio sarà conferita alla Basengas il prossimo 22 settembre, in

occasione del 44° evento del Premio Industria Felix – Basilicata, Calabria, Molise e Puglia. La

cerimonia si terrà al Circolo Ufficiali della Marina Militare, in piazza John Fitzgerald Kennedy 4,

Taranto.

C.d.A. Basengas s.r.l.

Via Padova, 1 – 75015 Marconia (MT) – Cod. Fisc. e P. IVA 01086260773

CHI SIAMO

Basengas è una società a gestione familiare che si occupa della vendita di gas naturale in

Basilicata da oltre 40 anni.

Con un’ampia rete commerciale, sviluppata nel corso degli anni, ben radicata e integrata all’interno

del territorio Lucano, Basengas Vendita si rivolge a tutti coloro che risiedono, abitano e/o lavorano

nel del territorio Lucano e alle aziende (sia pmi che grandi imprese) che vi si sono stabilite per

esercitare la propria attività.

Ad oggi, la società è un punto di riferimento locale e conta circa 7000 utenti distribuiti tra i comuni

di Pisticci, Ferrandina, Bernalda, Montalbano Jonico e Scanzano Jonico.

CONTATTI

Tel 0835 416640

Email: vendita@basengasvendita.it

Sito Web: basengasvendita.it

