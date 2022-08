Condividi subito la notizia

“Il doppio riconoscimento come “Istituzione Concertistica Orchestrale” assegnato dal Mibact all’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata e all’Orchestra Sinfonica di Matera rappresenta un momento molto importante per la nostra regione. Il Ministero, tenendo in debita considerazione le motivazioni formulate dai comitati artistici delle due Orchestre lucane, ha voluto in questo modo salvaguardare l’importante patrimonio musicale della Basilicata, costituito da anni di attività concertistica, nel solco della massima qualità. L’Orchestra Sinfonica 131 e l’Orchestra Sinfonica di Matera da oggi potranno contare anche sui finanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo. È un fatto questo importante per la Basilicata che darà alle nostre Orchestre la possibilità di rafforzarsi e di contribuire alla crescita culturale del nostro territorio”.

È quanto dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Il prossimo 3 agosto, alle ore 10, si terrà una conferenza stampa i cui dettagli verranno comunicati con successiva nota.

