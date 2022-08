Condividi subito la notizia

Lunedì 1 agosto 2022 – Si svolgerà venerdì 5 agosto, a Campomaggiore Vecchio (Città dell’Utopia), la prima edizione del Festival del cabaret, del cortometraggio comico e del libro “Sono comichissimi”.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale “LA FABBRICA DEL TEATRO” nell’ambito della manifestazione “LUCANO RIDENS”, è ideato e sarà condotto e presentato dal trio comico “La Ricotta”. L’appuntamento prenderà il via alle ore 18.30 con una masterclass sulla scrittura comica tenuta dal critico cinematografico, Domenico Palattella. A seguire ci sarà la presentazione del libro “Renzo Montagnani. Un uomo libero” edito dalla Dellisanti editore. Dalle ore 21.00 in poi prenderà il via il Festival che vedrà esibirsi diversi cabarettisti e proiettati alcuni cortometraggi realizzati da aspiranti comici. Le esibizioni e i corti saranno giudicati da un’apposita giuria tecnica che decreterà il vincitore di questa prima edizione del Festival.

“Abbiamo voluto creare un momento di svago e di divertimento mettendo sul palco aspiranti comici e futuri cabarettisti”, affermano Tonino Centola, Peppino Centola e Mario Ierace de “La Ricotta”, che questa volta, in veste di talent scout, lasceranno spazio a chi vorrà esprimersi su un palcoscenico (o in video) con l’obiettivo di “riuscire a far sorridere”. “Cosa non sempre facile”, come spiegano i tre veterani della comicità che dopo aver calcato importanti palcoscenici nazionali (da Zelig a Made in Sud) sono ora pronti a “mandare allo sbaraglio” nuovi cabarettisti. “L’augurio è che quella di quest’anno sia solo la prima di molte edizioni del Festival che vorremmo diventi un appuntamento fisso”, hanno spiegato Tonino, Peppino e Mario i quali, durante la serata del 5 agosto, non faranno mancare qualche sketch che ha fatto diventare “La Ricotta” un marchio nazionale della risata.

Tutte le info sul Festival le trovate sulla Pagina Facebook “Sono Comichissimi”

