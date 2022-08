Condividi subito la notizia

Martedì 2 agosto (ore 19:30 – ingresso libero) il Museo della Ceramica – Biblioteca Comunale di Cutrofiano ospita l’appuntamento finale del progetto Tessere la pace con la presentazione della bandiera della pace di comunità. Tessere la pace è un progetto spontaneo nato dall’incontro di donne appassionate di ricamo e maglia che si sono ritrovate ogni mercoledì in biblioteca per il laboratorio “Knit tea”. Il Museo della Ceramica e Biblioteca di Cutrofiano si è proposto come luogo di incontro sia per donne e uomini che avevano voglia di imparare il lavoro a maglia e il ricamo, sia per coloro che erano già esperti di quest’arte. Un’occasione per riconquistare un tempo di lavoro rallentato attraverso il dialogo e la conversazione su libri e cultura gustando tè e tisane. Gli incontri sono stati frequentati da una quindicina di donne che hanno ideato “Tessere la Pace” cioè la creazione di una grande bandiera della pace collettiva, come tributo alla popolazione ucraina colpita dalla recente guerra. Nel corso dell’incontro finale la bandiera sarà appesa sulla facciata del Museo. Filippo Gervasi, docente dell’Istituto Don Bosco andato recentemente in pensione, si metterà a disposizione con la sua chitarra per un momento di canto collettivo. Tutte le attività di 34° Fuso, ente gestore del polo Biblio-Museale di Cutrofiano, realizzate in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Cutrofiano e con le operatrici e gli operatori volontari del Servizio Civile, sono pensate affinchè il Museo della Ceramica e la Biblioteca diventino luogo accogliente di svago, di riflessione e d’azione e di crescita. Per info museobibliotecacutrofiano@gmail.com – 0836512461.

Correlati