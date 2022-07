Condividi subito la notizia

Serie tv e fiction sono state al centro della quarta giornata del “Marateale – Premio Internazionale Basilicata” che si conclude oggi a Maratea, all’interno del Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere. Ad aprire la serata un dibattito sul tema “La sfida verde nel Pnrrr” con la partecipazione di Domenico Pappaterra, presidente del Parco nazionale del Pollino, Francesco Tufarelli, direttore generale di Palazzo Chigi e Cosimo Latronico, assessore regionale all’Ambiente. A seguire la proiezione dek corto “Vivaldi ” e la premiazione del concorso “Young blood”. Tra i momenti più attesi della serata il talk con Luisa Ranieri e Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai fiction. Nel corso dell’intervista si è parlato dei successi l’attrice campana tanto amata, che nei giorni scorso ha terminato a Bari le riprese della fiction da 7 milioni di spettatori a serata “Le indagini di Lolita Lobosco”, andata in onda nella scorsa stagione televisiva su Raiuno, ispirata ai romanzi della scrittrice barese Gabriella Genisi. Premio Eccellenza 2022 per il poliedrico Dimitri Cocciuti, show runner di uno dei più grandi successi televisivi dell’ultima stagione targata Discovery, “Drag Race Italia” e firma di apprezzate opere letterarie come “Ogni cosa al suo posto” e “Vai quando vuoi”. In chiusura, premiati due attori amatissimi: il giovane Francesco Leone, protagonista della fiction di Canale5 “Fosca Innocenti” e Darko Peric, attore di una delle serie più seguite a livello mondiale: “La casa di carta”. Il Marateale si chiude stasera con altre star del cinema della musica e dello spettacolo. Su tutte l’attore Giuseppe Zeno, l’attrice e regista Claudia Gerini, la giornalista e conduttrice Elisa Sciuto e il cantautore, attore e scrittore Cesare Cremonini a cui verrà conferita anche la cittadinanza onoraria di Maratea.

