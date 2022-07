Condividi subito la notizia

L’anniversario di una delle più importanti e celebri battaglie dell’antichità omaggiato attraverso i suoni intrisi di poesia, lirismo e spiritualità del pianista Mirko Signorile.

Si chiama “A part of me” il concerto che commemorerà la battaglia di Canne del 216 a.C., nel giorno della sua memorabile ricorrenza. Appuntamento alle 20.30 di martedì 2 agosto presso l’Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia, in un momento di sospensione del tempo per far spazio a una narrativa musicale sobria, in cui il necessario diventa il focus e il climax dell’intera performance. Atmosfere di new classicismo e jazz pervadono i tasti bianchi e neri del pianoforte di Signorile, e incontrano i suoni elettronici del synth che fa da tappeto e collante delle diverse storie musicali. Un concerto da vivere tutto d’un fiato, magico e cinematografico.

L’evento, organizzato dal Comune di Barletta, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Puglia – Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia e Teatro Pubblico Pugliese è frutto dell’accordo di gestione tra Comune e MIC che consente l’azione sinergica ed il potenziamento del piano strategico di sviluppo culturale del luogo della cultura legato alla storia di Roma e alle imprese annibaliche in Italia.

Due le occasioni martedì di intrattenimento culturale. Il concerto sarà, infatti, preceduto alle 19.30 dalla presentazione della edizione aggiornata del volume “Barletta – Guida storico-artistica”, realizzato a cura di ArcheoBarletta e Editrice Rotas, realtà editoriale impegnata nella divulgazione del patrimonio storico-artistico cittadino e regionale; un’occasione importante per la comunità cittadina e per tutto il comparto turistico del territorio che sancisce ancora una volta il ruolo del museo e parco archeologico quale fondamentale presidio culturale della città.

Il parco archeologico di Canne della Battaglia che osserva normalmente la chiusura il martedì, sarà eccezionalmente aperto al pubblico il 2 agosto dalle 10.00 alle 19.00, secondo le consuete modalità di ingresso e di bigliettazione. A partire dalle 19.30, invece, in occasione degli eventi speciali, l’ingresso sarà gratuito.

Con cortese richiesta di diffusione.

L’Ufficio Comunicazione della Direzione regionale Musei Puglia.

Informazioni per il pubblico

L’ingresso al concerto è libero su prenotazione all’infopoint di Barletta: 0883 331331.

Sarà disponibile inoltre un servizio navetta per raggiungere il sito con partenza alle ore 19.00 da Barletta, Piazza 13 Febbraio 1503.

Correlati