Si informa la cittadinanza che il Consiglio Comunale di Pisticci è convocato in seduta straordinaria in 1° convocazione alle ore 08,30 del giorno 30 Luglio 2022 (Sabato) ed eventualmente in 2° convocazione alle ore 09,00 del giorno 31 Luglio 2022 (Domenica) , presso la Sala Consiliare di Marconia “Avv. Antonio D’Angella ”.

Saranno trattati i seguenti argomenti:

Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario2022/2024-Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale N.115 in data 14/07/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, Comma 4 del D.LGS. N. 267/2000; Assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l’esercizio 2022 ai sensi degli art. 175, Comma 8 e 193 del D.LGS. N. 267/2000; Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2023/2025-Discussione e Conseguente Deliberazione –art. 170, Comma 1, del D.DGLS. N. 267/2000; Risposta interrogazione orale Prot. N. 0015976 del 07/06/2022 – Consiglieri Di Trani.

I lavori del Consiglio saranno trasmessi in diretta radiofonica su City Radio, sulla app e sulle pagine Facebook dell’emittente.

E per gli amanti della TV in diretta sul canale 14 del digitale terrestre, cliccando il tasto rosso del tuo telecomando e poi sul logo Radio Laser TV, oppure scaricando l’app di Radio Laser e di City Radio

