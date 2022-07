Condividi subito la notizia

Nell’ambito della manifestazione “Marateale – Premio Internazionale Basilicata 2022”, l’assessore regionale all’Ambiente, Territorio ed Energia, Cosimo Latronico parteciperà domani al convegno sul tema “La sfida verde nel PNNR”, in programma nella meravigliosa cornice del teatro del mare dell’Hotel Santavenere.

“Un dibattito – afferma Latronico – sulla tutela dell’ambiente e territorio e che sarà incentrato sui grandi temi dell’agricoltura sostenibile, economia circolare, transizione energetica, mobilità sostenibile, efficienza energetica degli edifici, risorse idriche ed inquinamento. La transizione ecologica rappresenta, difatti, un elemento necessario dello sviluppo futuro, volta a migliorare la sostenibilità del sistema economico e ad assicurare un passaggio equo ed inclusivo verso una società a impatto ambientale pari a zero. Come Regione Basilicata ci stiamo distinguendo a livello nazionale per l’attenzione verso i temi ambientali e la sostenibilità atteso che, in relazione alla quota di investimenti sul totale, la metà del volume economico delle proposte di finanziamento è destinato a politiche green (50%)”.

