Condividi subito la notizia

Questa mattina 29 luglio, il Comune di Matera, facendosi carico di tutte le spese, ha fatto ripulire l’area dei Sassi, già in zona Ente Parco, nello specifico a ridosso di Via Madonna delle Virtù dove si sono verificati abbandoni illeciti di rifiuti.

“Ringrazio la preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco di Matera – ha dichiarato il Sindaco Bennardi – degli operatori ecologici della ditta rifiuti di Matera e gli agenti della Polizia Locale oltre che gli assessori al ramo, Digilio per la manutenzione del verde e Ferrara per la sicurezza. Una bella sinergia che però non può essere considerata ordinaria, anche perché molto onerosa per la stessa comunità.

Saniamo una palese violazione dei regolamenti comunali, delle norme e soprattutto della convivenza civile. Saranno controllati i rifiuti gettati e in caso di responsabilità accertate scatteranno le sanzioni e le denunce. Alcune verifiche sui responsabili sono già in corso. Saranno in ogni caso effettuati anche in questa area maggiori controlli con sistemi di videosorveglianza mobile (foto-trappole) per debellare un fenomeno di palese inciviltà. I Sassi rappresentano il nostro patrimonio più importante, la nostra risorsa più preziosa anche per le future generazioni, per cui il mio appello è quello di sostenere da parte di tutti, cittadini, enti preposti tutti, un profondo senso civico ed una corresponsabilità nell’impegno di tutela nel rispetto della nostra storia e della bellezza che ci circonda, non dandola mai per scontata. “

Correlati