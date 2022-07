Condividi subito la notizia

E’ disponibile sul sito www.comune.martinafranca.ta.it la cedola per la richiesta dei libri per gli alunni della scuola primaria, residenti a Martina, in vista dell’anno scolastico 2022-2023.

I genitori degli alunni possono agevolmemte scaricare la cedola al seguente link https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio16_procedimenti_0_56112_0_1.html

Il sistema di fornitura gratuita dei libri per i bambini della scuola primaria, introdotto quest’anno, è stato presentato dall’Assessore alle Politiche Formative ed Educative e al Trasporto scolastico Carlo Dilonardo e dai responsabili degli uffici comunali del settore ai dirigenti dei cinque istituti comprensivi di Martina nel corso di un incontro tenutosi la scorsa settimana.

“Ringrazio i dirigenti degli uffici comunali che si sono adoperati per la tempestiva pubblicazione del link relativo al download della cedola libraria del prossimo anno scolastico per gli alunni residenti nel nostro Comune”. Ha commentato l’Assessore Carlo Dilonardo

