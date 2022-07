Condividi subito la notizia

Un milione di euro per il comune di Montalbano Jonico, unico comune del Sud

Italia sopra i 5000 abitanti ed essere stato finanziato nell’ambito del più ampio

Bando Borghi e Centri Storici.

Adesso che gli atti amministrativi necessari alla messa in attuazione

dell’importante progetto sono stati perfezionati l’Amministrazione comunale

intende comunicare i dettagli di un intervento strategico per Montalbano Jonico

e fondamentale per il potenziamento dell’offerta culturale e turistica del

territorio, provinciale e regionale.

Venerdì 29 luglio 2022 alle ore 9.30 a Montalbano Jonico nella Casa

comunale è in programma una conferenza stampa di presentazione

dell’ambizioso progetto.

Durante l’incontro con la stampa sarà anche illustrato il programma

dell’iniziativa “La Notte della Cultura” che si terrà martedì 2 agosto, con il

principale momento alle ore 21.00 in piazza Giovanni Paolo II dove

l’Amministrazione comunale incontrerà la cittadinanza per condividere e

illustrare i dettagli di un intervento così tanto atteso.

Interverranno:

 Piero Marrese, Sindaco di Montalbano Jonico e Presidente della

Provincia di Matera

 Ines Nesi, Assessore alla Cultura e Turismo Comune di Montalbano

Jonico

 Anna Lacanfora, Architetto

