Condividi subito la notizia

Il Sindaco di Matera Domenico Bennardi ha convocato una nuova Conferenza dei Sindaci sulla sanità per il giorno venerdì 29 luglio 2022 alle ore 12:00, la quarta in meno di due anni del suo mandato.

“La Conferenza dei Sindaci – ricorda Bennardi – è l’organismo rappresentativo più importante delle autonomie locali, con funzioni di indirizzo e controllo sull’attività socio-sanitaria e di partecipazione alla programmazione di detta attività. In questo momento così delicato in cui si attende una riforma ed un rilancio del settore a livello regionale, come Sindaci e ANCI non possiamo naturalmente rimanere a guardare e intendiamo dare il nostro supporto, in uno spirito del tutto collaborativo ma anche franco per sottoporre le tante questioni e criticità che da amministratori che vivono direttamente le comunità riceviamo quotidianamente dai cittadini, per trovare insieme all’azienda sanitaria e alla regione risposte, soluzioni e fare programmazione. Il Sistema Sanitario è linfa vitale per Matera e la sua Provincia. È questo lo spirito con cui ho convocato un nuovo incontro della Conferenza dei Sindaci richiamando la presenza dell’Assessore Francesco Fanelli e del Direttore Generale Sabrina Pulvirenti, del Presidente della Provincia e del Presidente dell’ANCI Basilicata, per fare il punto su temi importanti come gli Ospedali e le Case di Comunità, ma l’occasione sarà utile per parlare degli sforzi e impegni messi in campo dall’azienda sanitaria locale come delle varie criticità che ancora registriamo nel settore, come le liste d’attesa, il CUP, il personale Sanitario, ecc. La salute deve rimanere al centro della vita politica di tutte le istituzioni locali come lo è nelle ansie e nelle preoccupazioni di tutti i materani.

Correlati