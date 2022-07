Condividi subito la notizia

Nei drammatici giorni dell’incendio, quantomeno è arrivata per la nostra Pisticci qualche buona notizia.

Complessivamente sono stati approvati e finanziati alcuni interventi progettuali candidati per complessivi 2 milioni di euro.

Il primo finanziamento di 1 milione di euro, riguarda il primo lotto di un intervento complessivo e più ampio concernente il sistema delle acque bianche di Marconia.

Il secondo finanziamento, di 500 mila euro, è relativo al rifacimento delle strade del Rione Dirupo. Si tratta del secondo stralcio funzionale di una serie di interventi candidati con l’obiettivo di riqualificare il centro storico.

Infine, sono stati finanziati interventi per 500 mila euro per il sito archeologico dell’Incoronata nell’ambito del progetto del MIBACT “Magna Grecia”. Un’iniziativa comprensoriale che vede coinvolti tutti i comuni del metapontino, Matera e Montescaglioso.

Nello specifico, per il sito dell’Incoronata saranno finanziati percorsi di ciclovie e ippovie, nonché la segnaletica per rendere il sito fruibile e sicuro.

