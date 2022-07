Condividi subito la notizia

E’ stato prorogato al 29 luglio il termine entro il quale candidarsi all’Avviso pubblico per la nomina di componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalla Regione Basilicata il 14 marzo scorso con delibere di Giunta. Con i concorsi, per titoli ed esami, saranno assunti a tempo pieno e indeterminato 30 istruttori di categoria C e 93 funzionari di categoria D per vari profili.

Ulteriori informazioni sui requisiti e sulle modalità di presentazione delle domande sono disponibili nella sezione Avvisi del portale istituzionale della Regione Basilicata.

