Tributo al pianista, compositore e direttore d’orchestra russo.

Orchestra della Magna Grecia diretta dal M° Bartosz Zurakowski, solista al pianoforte Ivan Donchev.

Mercoledi 27 luglio, ore 21.00 Giardino Museo Ridola, Matera

Mercoledi 27 luglio alle ore 21.00, nel Giardino del Museo Ridola di Matera, è in programma il sesto appuntamento del MATERA FESTIVAL 2022, con il concerto “I love Rachmaninov” con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Bartosz Zurakowski, al piano Ivan Donchev. Bartosz Żurakowski è classificato come uno dei direttori d’orchestra eccezionali della sua generazione dalla critica. Ha tenuto concerti nelle sale più prestigiose di tutto il mondo. Dal 2016 è direttore principale e principale

sudety philharmonic orchestra a Wałbrzych (Bassa Slesia). Dal 2019 è direttore artistico dell’International Sacred Music a Katowice “Masters of Praying to Music”. Ivan Donchev è stato definito da Aldo Ciccolini “artista di eccezionali qualità musicali” e dalla critica internazionale come “raffinato” (Qobuz Magazine),

“pieno di temperamento” (Darmstadter Echo), dotato di “tecnica impeccabile e incredibile capacità di emozionare” (Il Cittadino). Premiato in Italia in numerosi concorsi, Donchev suona regolarmente con orchestre internazionali.

“Dopo lo straordinario appuntamento con il concerto di Mahmood – ha detto il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – la nostra rassegna ci offre uno spazio di bellezza nel mondo del sinfonismo russo, con pagine musicali meravigliose di Rachmaninov. La peculiarità della

nostra offerta musicale è tutta qui, nella possibilità di accostare generi musicali tra loro eterogenei e distanti, senza mai perdere di vista l’obiettivo di coinvolgere e avvicinare alla musica un pubblico sempre più ampio e curioso”.

Il “MATERA FESTIVAL 2022” dell’Orchestra della Magna Grecia è realizzato con il supporto istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata, in collaborazione con Basilicata Circuito

Musicale. Prezioso, come sempre, il supporto delle realtà imprenditoriali che scelgono di affiancare l’offerta culturale proposta dall’OMG: Bolletta Ok, Bawer, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano.

Posto unico: 5 euro.

Prossimo appuntamento Matera Festival 2022:

30 luglio, ore 21.00, Terrazza di Palazzo Lanfranchi

“LIRICA SOTTO LE STELLE”

Info: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel.

0835.1973420, 392.9199743).

www.orchestramagnagrecia.it

