Cordiale incontro fra il Sindaco Gianfranco Palmisano e dell’Assessore alle Attività Culturali Carlo

Dilonardo con l’Assessore alla Cultura del Comune di Crispiano Aurora Bagnalasta, due

amministratori del Comune di Milano, Diana De Marchi, Presidente Commissione Consiliare Pari

Opportunità e Diritti Civili e Filippo Barberis Presidente gruppo consiliare Partito Democratico

Beppe Sala, che seguono le comunità dell’America Latina e una delegazione di artisti sudamericani.

La visita rientra nel programma dell’iniziativa promossa e organizzata dal Comune di Crispiano e

patrocinata dalla Regione Puglia “Arte e Contaminazioni – Incontro internazionale di culture a

confronto”, una tre giorni dedicata all’arte, alla musica e ai dibattiti, che coinvolge anche

l’Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Martina. Infatti, le sale del piano nobile di

Palazzo Ducale ospitano la mostra di alcune tele.

“La visita dei due amministratori del Comune di Milano è stata molto gradita poiché i confronti fra

amministratori di diverse città del nostro Paese costituiscono un momento di arricchimento.

Ringraziamo per il coinvolgimento del Comune di Martina, l’Assessore alla Cultura Aurora

Bagnalasta e il Sindaco Luca Lopomo; col Comune di Crispiano da tempo c’è un costante rapporto

di collaborazione. La mostra che ospitiamo rientra in uno scambio interculturale che ci è stato

proposto e abbiamo accolto molto favorevolmente. Siamo una città aperta e accogliente, sempre

pronta a ospitare iniziative che favoriscono gli scambi culturali”. Hanno sottolineato il Sindaco

Palmisano e l’Assessore Dilonardo.

La tre giorni “Arte e Contaminazioni” si concluderà a Crispiano il 28 luglio, in piazza Madonna

della Neve, con un concerto gratuito di Antonio Da Costa, musicista noto anche in alcuni Paesi

dell’America Latina fra cui il Perù.

