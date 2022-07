Condividi subito la notizia

Lo ha reso noto il Presidente Salvatore Borraccia in un breve comunicato: “In linea con gli obiettivi della società, abbiamo deciso di affidare la panchina a un tecnico di grande esperienza. Vogliamo dare continuità al nostro progetto che fino ad ora non è stato avaro di soddisfazioni.”

Il nuovo mister della squadra rosso blu, in passato ha allenato in eccellenza il Ferrandina per più stagioni, la Vultur Rionero, il Rapolla e negli ultimi due campionati, il Matera città dei Sassi.

Finamore ha ringraziato i dirigenti del Marconia per l’accoglienza ricevuta manifestando soddisfazione e ammirazione nei confronti di una società che ha saputo distinguersi per serietà e ambizione.

Presentato anche il nuovo Direttore Sportivo, Alessandro Perciante, esperto conoscitore del calcio Lucano avendo già ricoperto la stessa carica nel Real Metapontino e nel Rotondella.

Entrambi sono già al lavoro per allestire una squadra all’altezza delle aspettative e nei prossimi giorni verrà presentata la rosa e lo staff tecnico.

“Siamo solo all’inizio – ha dichiarato il Vicepresidente Rocco Caramuscio – con l’ingaggio del nuovo tecnico e del nuovo DS, abbiamo creato le basi per fare quel salto di qualità che dovrà portarci a diventare una società meritevole delle attenzioni di tutto il comprensorio metapontino.

Un grande aiuto in tal senso, potrebbe arrivare dal rifacimento del campo sportivo di Marconia che necessita di un restailing sia del rettangolo di gioco, che degli spogliatoi e delle tribune.

E’ tempo che la passione per il calcio coinvolga tutta la comunità. Lo sport in generale, esprime valori che se condivisi, aiutano a superare i tempi bui che stiamo attraversando”

