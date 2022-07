Condividi subito la notizia

Potenza, sabato 23 luglio 2022 – Con l’ultimazione dei lavori di fresatura, bitumazione e rifacimento della segnaletica in viale dell’Unicef a Potenza, si completa il ripristino di un’arteria importante di collegamento per il traffico cittadino. Un lavoro di cui va dato merito all’assessore alla viabilità del Comune di Potenza, Massimiliano Di Noia, che dalla sua nomina, in solo pochi mesi, ha dato un impulso importante all’attività amministrativa, dando prova di efficienza in risposta alle numerose criticità esistenti sulla viabilità cittadina. Nei prossimi mesi l’assessore porterà avanti un cronoprogramma che garantirà altri interventi sia in città sia nelle aree periferiche e nelle contrade. Il gruppo di “Noi con l’Italia” Potenza plaude all’importante lavoro che sta svolgendo l’assessore Di Noia a beneficio dei potentini e del decoro della città capoluogo, esprimendo la propria gratitudine per quanto fatto e per quanto ancora ci sarà da fare.

