Condividi subito la notizia

Il Comune di Matera ha partecipato all’iniziativa del Ministero dei Trasporti per attivare degli ‘stalli rosa’ adibiti alla sosta dei veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con figli fino a due anni, ai parcheggi riservati ai mezzi utilizzati dalle persone con disabilità motoria.

Il Comune di Matera è stato tra i primi Comuni a farne richiesta, 17° a livello nazionale, ora il Ministero farà un’istruttoria tesa a verificare la completezza della domanda, ma essendo fondi ad esaurimento di domande, l’unico criterio era sostanzialmente quello cronologico. Il contributo che sarà offerto dal Ministero ai Comuni aderenti sarà pari a 500 euro per ciascuno stallo rosa o posto riservato ai disabili mentre per la gratuità della sosta è riconosciuto un contributo forfettario di 1.000 euro. Per gli stalli rosa il contributo è riconosciuto fino ad un numero massimo, a seconda della fascia demografica del Comune.

“Anche il Comune di Matera intende attivare stalli rosa gratuiti per le donne in gravidanza o per quei genitori con bambini fino a due anni, – dichiara l’assessore alla Mobilità Michelangelo Ferrara, insieme al Sindaco Bennardi – si tratta di una scelta simbolica ma anche concreta di attenzione e sensibilità nei confronti dei bisogni delle famiglie, oltre che della disabilità.”

Correlati